VIDEO Cum incercau doi barbati sa vanda cinci kilograme de cannabis cu 10.000 de euro. Au fost prinsi in flagrant

"In seara de 11 august politistii antidrog au organizat o actiune in Bucuresti si in judetul Ilfov, in care au prins in flagrant delict, pe strada (in localitatea Rosu, judetul Ilfov), doi barbati, in timp ce vindeau aproape 5 kilograme de cannabis, pentru 10.000 de euro"a transmis Politia Romana.Cei doi sunt cercetati pentru trafic de droguri de risc. Unul dintre ei a fost arestat preventiv.