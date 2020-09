VIDEO/ FOTO Cultura de cannabis, descoperita in vie, intr-o comuna din Arges. Doi barbati si o femeie sunt cercetati pentru trafic de droguri

Cannabis in vita de vie

Drogurile au fost descoperite in urma unor perchezitii la domiciliile suspectilor."La datele de 15 si 16.09.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Olt impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Olt au efectuat un numar de patru perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Olt si Arges, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept", a transmis DIICOT In urma perchezitiilor a fost descoperita, intr-o locuinta de pe raza comunei Ganeasa, o cultura indoor de cannabis formata din 15 plante aflate in diferite stadii de crestere, iar pe raza comunei Stolnici, judetul Arges, au mai fost descoperite alte 29 de plante de cannabis, in ghivece, ascunse intr-o cultura de vita de vie.Politistii au mai gasit si confiscat si seminte de cannabis, material vegetal uscat de culoare verde-oliv, grindere, diferite recipiente pentru prepararea drogurilor si un cantar de mare precizie.Doi barbati si o femeie au fost duse la audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial OltCiteste si: