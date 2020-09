VIDEO FOTO Plantatie de cannabis intinsa pe sase hectare, descoperita in Dambovita

Anchetatorii au descoperit ca, in primavara anului 2020, cei doi au infiintat, pe raza judetului Dambovita, o plantatie de canepa cu continut ridicat de THC, pe o suprafata de aproximativ sase hectare, in scopul procesarii si extragerii uleiului de canepa pentru folosirea terapeutica, nefiind destinat pietei de consum.In cursul lunii septembrie, plantatia a ajuns la maturitate, astfel ca s-a trecut la recoltarea acesteia, folosindu-se de lucratori zilieri de pe raza localitatii in care a fost infiintata cultura.Plantele rezultate au fost transportate in vederea prelucrarii neautorizate in doua locatii de pe raza judetelor Ilfov si Prahova.La aceeasi data, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Dambovita au efectuat un numar de 8 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita, Ilfov si Prahova, in urma carora au fost ridicate 250 de kilograme de plante susceptibile a fi cannabis, 335 de sticlute de ulei de canepa, 123 de kilograme de seminte de canepa, o tona de masa verde, ce a fost sigilata corespunzator.Vineri, Tribunalul Dambovita a dispus arestarea la domiciliu a inculpatului, pentru o perioada de 30 de zile.Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale.Actiunea a beneficiat de sprijinul lucratorilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, al ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Ploiesti si Bucuresti si SCCO Ilfov, al jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" Ploiesti, Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, precum si IJJ Dambovita.Citeste si: