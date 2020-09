Zeci de traficanti de droguri prinsi in Cluj-Napoca si in comunele limitrofe. 12 au fost retinuti de politie

"La data de 23 iulie 2020, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T - S.T. Cluj-Napoca, au efectuat 39 de perchezitii domiciliare, in judetele Cluj si Hunedoara, la persoane banuite de efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive.Dintre cele 39 de perchezitii domiciliare, 37 au fost efectuate in municipiul Cluj-Napoca si comunele Floresti, Chinteni si Baciu.Din activitatile investigative derulate au rezultat indicii ca persoanele in cauza ar fi procurat, comercializat, oferit si detinut pentru consum propriu substante psihoactive", a reansmis politia.In urma perchezitiilor, au fost ridicate, in vederea confiscarii, 525 de grame de cannabis, 222 de grame de substante psihoactive, 5 laptop-uri, 29 de telefoane mobile si 6.484 de lei.De asemenea, au fost descoperite 7 cantare electronice, un pistol airsoft si instrumente pentru consumul drogurilor.Au fost puse in executare 16 mandate de aducere, iar 30 de persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru a fi audiate.In aceeasi cauza, anterior, au fost capturate 3 kg. de substante psihoactive.In urma probatoriului administrat, 12 persoane au fost retinute pentru 24 de ore.Actiunea a beneficiat de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.La actiune au participat politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj si jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj-Napoca.Citeste si: