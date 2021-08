Bizara limitare de viteză pe un segment din "faimosul" DN2: "Dată fiind siguranța pe cele două tipuri de marcaj, ar trebui să fie invers"

”Porțiunea #2plus1alternativ dintre Sinești și Movilița are un palmares de siguranță mult superior dar este limitată la 80 km/h. Restul drumului (în sistem rutier 1+1 criminal) are limita la 100 km/h. Dată fiind siguranța pe cele două tipuri de marcaj, ar trebui să fie invers!Solicităm oficialilor din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să ridice de urgență limita de viteză pe porțiunea 2+1 Sinești-Movilița la 100 km/h ca o recunoaștere a siguranței rutiere mult mai mare și, așa cum am cerut de nenumărate ori, să extindă rapid profilul 2+1 alternativ pe întreaga lungime a DN2, instalând de această dată și parapet ușor care să separe fizic cele două fluxuri de trafic ”.