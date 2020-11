Circulatie afectata de ceata pe mai multe drumuri din 18 judete si pe autostrazi. Manevre sistate in porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Mangalia

"La aceasta ora, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Galati, Vrancea, Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Arges, Prahova, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Olt (DN 54, DN 64 si DN 65), Dolj, Alba (DN 75), Bihor (DN75 si DN 1H) si Dambovita. Traficul este ingreunat din cauza cetii si pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti (tronsonul kilometric 11-49), A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, vizibilitatea fiind redusa sub 250 de metri, pe alocuri scade sub 100 de metri", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Se circula in conditiile unui carosabil uscat, fara ceata si fara precipitatii, pe DN1 Bucuresti-Brasov si DN7 Bucuresti-Sibiu, valorile de trafic fiind scazute. Tot din cauza cetii, sunt sistate manevrele in porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Mangalia, atat maritim, cat si fluvial.Politistii recomanda soferilor sa reduca viteza, sa mareasca distanta in mers fata de vehiculele din fata si sa foloseasca corespunzator luminile. De asemenea, atrag atentia si pietonilor, biciclistilor si carutasilor ca trebuie sa fie constienti de faptul ca pe timp de ceata sunt mai greu vizibili in trafic."Cand este semnalata ceata, in afara de reducerea vitezei, marirea distantei in mers si folosirea corespunzatoare a luminilor, in ceea ce priveste autostrazile trebuie respectate si alte reguli specifice: nu opriti pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta; in cazul unei pene sau defectiuni tehnice, porniti luminile de avarie, echipati-va cu vesta reflectorizanta, scoateti pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si amplasati triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari", le transmit politistii soferilor.