Constructorul Drumului Expres Craiova - Pitesti, amendat repetat din cauza starii proaste a variantelor de serviciu

Pe aceste variante de serviciu, instituite pe DJ 546, in apropiere de intrarea in Slatina dinspre comuna Brebeni, si pe DJ 677, la iesire din comuna Slatioara, circulatia autovehiculelor se desfasoara cu dificultate aproape de fiecare data cand sunt precipitatii, partea carosabila, pietruita, se acopera cu noroi si se formeaza numeroase gropi Din cauza neasigurarii viabilitatii acestor drumuri , numite variante de serviciu, constructorul tronsonului II al Drumului Expres Craiova - Pitesti a fost amendat de politisti de trei ori, valoarea totala a amenzilor fiind de aproximativ 17.000 de lei."In ultimele 12 luni, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale unei societati comerciale, intrucat aceasta nu a asigurat viabilitatea partii carosabile in zona variantelor de serviciu instituite pe Drumul Judetean 546 si Drumul Judetean 677, la iesirile din localitatile Brebeni si Slatioara, unde sunt efectuate lucrari de constructie a Drumului Expres Craiova - Pitesti", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Alexandra Dicu.