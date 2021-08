Depășire prin afara șoselei făcută pe infamul drum E58. "Priviți șoferii patriei noastre" VIDEO

În acea zonă drumul are o singură bandă pe sens, la care se adaugă un acostament destul de lat, care este confundat de mulți șoferi cu o a doua bandă de circulație. Zona este mereu aglomerată în apropiere de Podu Iloaiei, întrucât acostamentul dispare.Imaginile surprinse de camera montată la bordul unui autoturism arată cum un șofer face o ”depășire” riscantă, prin partea dreaptă, venind din spate cu roata stângă pe acostament și cu cea dreaptă pe pământul de pe marginea drumului.Manevra stârnește indignarea celorlalți participanți la trafic , care așteptau în colonă să înainteze. Șoferul cu mult tupeu reușește să înainteze doar câțiva zeci de metri.Înregistrarea a fost postată pe Facebook , unde au apărut reacții de genul:”Cat de meltean si cocalar sa fii? Permis luat, punct””Eram acolo si eu in spatele lui cind a depasit pe iarba, am crezut ca se rastoarna dar a avut noroc, e plină strada de bolnavi ca asta””Poliția e de vina fratilor pentru ca ar trebui sa stea echipajul de poliție la peco dincolo de bariera si cand a iesit pe banda de urgenta să-l lase fără permis pentru ca a încălcat linia continua”