Cum arata tronsonul din drumul expres Craiova-Pitesti care trebuie inaugurat in iunie 2021. Constructorii se pregatesc sa toarne asfalt VIDEO

Potrivit imaginilor, constructorii se pregatesc sa toarne primul strat de asfalt pe tronsonul 2, lotul 1 din DX12 Craiova-Pitesti.Este vorba despre un lot de 18,5 kilometri, care va fi amenajat intre localitatile Robanesti si Branet. Lucrarile sunt executate de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL.Intregul tronson are 39,85 de kilometri, se intinde intre Robanesti si Slatina, iar autoritatile au estimat ca va fi finalizat si dat in folosinta in iunie 2021. Valoarea totala a lucrarile se ridica la 1,45 de miliarde de lei."Antreprenorul executa lucrari la terasamente, lucrari de arta, forare, armare si betonare pereti mulati si coloane. Pe mai multe sectoare se efectueaza lucrari premergatoare asternerii primului strat de covor asfaltic", se arata in postarea pe Facebook a celor de la CNAIR.