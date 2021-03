Unda verde pentru drumul expres Craiova - Targu Jiu: Compania de Drumuri a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate

Potrivit CNAIR, valoarea contractului este de 20.247.133,77 lei fara TVA, sursa de finantare fiind din Fonduri Europene Nerambursabile.Principalele servicii, conform contractului, constau in:Elaborarea Studiului de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare;Intocmirea documentatiei suport si Asistenta acordata Autoritatii Contractante pentru depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare;Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si asistenta tehnica pana la obtinerea Autorizatiei de Construire de catre Autoritatea Contractanta;Proiectul Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare;Documentatia de atribuire a contractului de executie lucrari;Asistenta tehnica acordata Autoritatii Contractante in perioada derularii procedurilor de licitatii pentru executie lucrari.Perioada pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate este de 14 luni de la data de incepere, 17 luni de la data de incepere pentru elaborarea PAC (respectiv in 3 luni de la elaborarea SF) si 20 luni de la data de incepere elaborarea Proiectului Tehnic (respectiv in 3 luni de la elaborarea PAC).