Executarea lucrarilor de constructie pentru Autostrada de Centura Bucuresti a fost autorizata de Ministerul Transporturilor

"Lucrarile proiectate sunt situate in partea de sud a municipiului Bucuresti, pe teritoriul judetului Ilfov, respectiv unitatea administrativ teritoriala a localitatii Vidra. Sectorul care face obiectul prezentei autorizatii se defasoara intre km 69+000 si km 70+700. (...) Valoarea lucrarilor autorizate: 59.951.232 lei, fara TVA, reprezentand valoarea lucrarilor (constructii si instalatii), declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, conform prevederilor legale", se mentioneaza in document.Data de executie a lucrarilor este de 30 de luni calculate de la data inceperii efective a lucrarilor, anuntata in prealabil. Potrivit sursei citate, "obiectivul de investitii face parte din reteaua TEN-T"."Lucrarile autorizate se vor executa doar pe terenul apartinand domeniului public al statului, in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prin CNAlR SA, in conformitate cu prevederile HG nr 354/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national 'Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900', pe raza localitatilor Glina, Cernica, Popesti-Leordeni, Bercem, Vidra, Clinceni si Ciorogarla din judetul Ilfov si raportat la Decizia de expropriere cu nr. 887/16.07.2020 pentru imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national 'Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Sud km 52 + 770 - km 100 + 900', pe raza localitatilor Glina, Cernica, Popesti-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni si Ciorogarla din judetul Ilfov, emisa de CNAlR -SA, titulara a unui drept de concesiune", se mai precizeaza in document.Conform sursei citate, se vor lua toate masurile pentru respectarea sigurantei circulatiei, in conformitate cu normele si legislatia in vigoare, cu respectarea instructiilor specifice pe toata durata desfasurarii lucrarilor. Totodata, beneficiarul isi asuma adoptarea tuturor masurilor corespunzatoare in vederea mentinerii nivelului de siguranta."Prezenta autorizatie nu da dreptul beneficiarului sa ocupe abuziv terenuri ce nu-i apartin si care sunt necesare pentru realizarea obiectivului, beneficiarul avand obligatia de a reglementa situatia juridica a terenurilor afectate inainte de inceperea executiei lucrarilor conform prevederilor legale in vigoare", se mai precizeaza in document