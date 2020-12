Fost director al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri, trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu si luare de mita, intr-un dosar cu prejudiciu de aproape 60 de milioane de lei

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de detinere, a lui Adrian Gambuteanu, la data faptei director general al Regiei Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri (R.A.J.D.P.) Constanta, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, si luare de mita in forma continuata.Procurorii au stabilit ca Adrian Gambuteanu ar fi angajat cheltuieli si ar fi dispus efectuarea de plati, cu incalcarea normelor legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice, catre o firma agreata de inculpat si de conducerea locala a formatiunii politice din care acesta facea parte, pentru servicii de intretinere manuala si servicii mecanizate in sectiile Regiei, in cuantum total de 6.839.562 lei.De asemenea, ar fi platit din fonduri publice catre 55 de furnizori suma totala de 46.356.039 lei pentru servicii de inchiriere utilaje si mijloace de transport auto, fara a se urma vreo procedura legala de achizitie publica.El mai este acuzat ca ar fi angajat cheltuieli si ar fi dispus efectuarea de plati, cu incalcarea normelor legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice, pentru achizitionarea, de la o societate controlata de vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta de la acea data, a unor bunuri in valoare totala de 5.065.547 lei in baza a 935 de comenzi.Aceste fapte au fost savarsite in perioada 2009-2014."Inculpatul Gambuteanu Adrian George, in calitate de director general al Regiei Judetene de Drumuri si Poduri Constanta, ar fi pretins de la 11 prestatori de servicii care colaborau cu Regia, direct sau prin intermediari, sa faca donatii/sponsorizari catre filiala judeteana a partidului din care facea parte sau plati catre doua societati comerciale. Reprezentantii celor doua societati faceau parte din cercul relational al conducerii partidului din care facea parte si inculpatul, fiind furnizori de materiale publicitare pentru campaniile electorale", se mai arata in comunicatul DNA.Sursa citata mentioneaza ca in situatia in care cei 11 oamenii de afaceri ar fi refuzat plata acelor sume de bani, Gambuteanu ar fi dispus sa nu le mai fie achitate facturile ce aveau ca obiect serviciile prestate in beneficiul Regiei."Suma totala pretinsa de inculpat si platita de furnizori in modalitatile mai sus ar fi in cuantum de 386.000 lei (128.000 lei donatii/sponsorizari catre partid, 102.000 lei plati catre una dintre societati si 156.000 lei plati catre cealalta). Faptele descrise ar fi fost savarsite in perioada iunie 2011 - iunie 2013", a mai transmis DNA.Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta a anuntat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 58.261.148 lei.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Adrian Gambuteanu a condus Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta in perioada in care presedintele Consiliul Judetean Constanta, institutie in subordinea careia se afla RAJDP, era Nicusor Constantinescu CITESTE SI: Simona Halep, despre restrictiile din cauza COVID - 19: E greu de acceptat si de suportat. Camera ti se pare mai mica, n-ai aer