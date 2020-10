VIDEO Imagini aeriene cu viitorul giratoriu suspendat de la Domnesti, de pe centura Capitalei: "Avansul este in continuare mediocru"

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Avansul este in continuare mediocru, ajungand abia la 10%", concluzioneaza asociatia.Potrivit Pro Infrastructura, este necesara relocarea DNCB () pe traseul final al proiectului pentru a se putea ataca ultimele fundatii ale pasajului dinspre calea ferata de centura.Un alt impediment in deblocarea lucrarilor la aceste fundatii il reprezinta retelele de utilitati inca nerelocate."Solicitam tuturor actorilor implicati, in special constructorului, sa se mobilizeze mult mai serios si sa accelereze etapele de deviere a circulatiei si de relocare a utilitatilor. In caz contrar, sansele pentru incheierea acestui cosmar de pe centura Bucuresti in anul 2021 pot fi compromise," arata sursa citata.