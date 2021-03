"Minune" birocratica la podul suspendat peste Dunare. "Am facut astazi un pas mare pentru evitarea scenariului negativ"

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a anuntat joi, 4 martie, ca a fost emisa autorizatia de construire pentru primii sapte kilometri din caile de legatura cu Podul de Braila, fara de care acesta nu ar putea fi dat in trafic "Vestea buna pe care o asteptam pentru Podul de la Braila : tocmai a fost emisa autorizatia de construire pentru primii 7 km din drumurile de legatura. Urmeaza in curand si pentru restul acestor drumuri , fara de care podul nu ar putea fi dat in trafic la finalul anului viitor. In mod normal, constructia drumurilor trebuia sa inceapa simultan cu podul, dar birocratia (exproprieri, acorduri) nu a fost rezolvata la timp. Am facut un pas mare astazi pentru evitarea scenariului negativ in care, la sfarsitul anului 2022, podul terminat ar ramane 'muzeu'", a scris Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. Licitatia pentru realizarea podului a fost castigata, in ianuarie 2018, de asocierea a doua firme - una din Italia si cealalta din Japonia, iar contractul prevede ca lucrarea sa se finalizeze in 2023, in conditiile in care 18 luni sunt alocate pentru proiectare, iar 36 de luni pentru executie. entru acest obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile in valoare de aproximativ 363 de milioane de euro, din Fondul European de Dezvoltare Regionala, bani care vor fi folositi atat pentru construirea podului, cat si pentru realizarea unei retele de drumuri de 23 kilometri, care vor face legatura cu podul.Podul suspendat peste Dunare va avea o lungime de 1.974 de metri, dintre care 1.120 de metri reprezinta deschiderea centrala, la care se adauga doua deschideri laterale de 489 de metri pe malul dinspre Braila si 364 de metri pe malul dinspre Tulcea. La momentul finalizarii, va fi al treilea pod din Europa din punct de vedere al deschiderii centrale si al lungimii.Latimea totala va fi 31 de metri si va cuprinde patru benzi de circulatie a cate 3,50 metri latime fiecare, patru benzi de incadrare a cate 0,5 metri latime fiecare, doua acostamente de 1,50 metri latime si o zona mediana cu latimea de 3 metri. La acestea se adauga, de o parte si de alta, doua benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele urmand sa aiba 2,80 metri fiecare.