Cine este noul șef al companiei care se ocupă de marile proiecte de infrastructură: „A lucrat pentru companii mari de profil din Germania și Qatar”

„L-am numit pe Marin Griguță în funcția de director general al CNIR, companie ale cărei baze s-au pus încă din 2016, dar care a ajuns să fie operaționalizată abia anul acesta.Atingem astfel un obiectiv inclus în programul de guvernare și bifăm una dintre reformele prevăzute în PNRR. Compania Națională de Investiții Rutiere va livra marile proiecte de infrastructură ale României - autostrăzi și drumuri expres. Va avea obiective clare și măsurabile și va lucra pentru accelerarea acestora”, a anunțat Cătălin Drulă.Ministrul a spus despre Griguță că „este un expert în domeniul său - inginer, are o experiență de peste trei decenii în managementul lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră și aeroportuară”.„A lucrat pentru companii mari de profil din Germania și Qatar, iar acum revine în România, fiind unul dintre primii specialiști care au spus „da” acestei provocări, pe care am numit-o „o nouă aventură frumoasă”.Am cerut public profesioniștilor din domeniu să ni se alăture. Am primit sute de CV-uri, am derulat zeci de interviuri pentru a selecta experți, manageri de proiect, ingineri și proiectanți, care să se asigure că marile proiecte de infrastructură ale țării se desfășoară în bune condiții și la timp”, a mai arătat Drulă, potrivit căruia „prima misiune a directorului general este să formeze în jurul său o echipă de oameni competenți, să structureze noua companie și să o dezvolte pentru a livra mai rapid și mai eficient decât până acum proiectele din Master Planul de Transport al României”.