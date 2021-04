Cel mai scump pod din Romania intra intr-o noua faza a constructiei. Lucrare nemaivazuta din vremea lui Anghel Saligny VIDEO

Vorbim despre podul suspendat de la Braila unde pana acum au fost ridicati cei doi piloni ai podului, pana la inaltimea de 192 de metri, printre cele mai inalte constructii din Romania, lucrare realizata de firma italiana Astaldi.De acum inainte, o alta echipa de constructori vor monta cablurile principale intre pilonii podului de aproape 200 de metri inaltime, pe o distanta de doi kilometri in linie dreapta.Cablurile vor fi montate de o echipa din Japonia, ceea ce spune totul despre cum vor decurge lucrurile, mai ales ca tot din tara Soarelui Rasare au fost aduse bobinele din otel galvanizat si schelele cablurilor principale.Podul suspendat de la Braila va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia si Dobrogea si va rezolva problema traficului rutier, intrucat soferii nu vor mai trebui sa traverseze cu bacul Dunarea.De altfel, in urma cu cinci zile a fost semnat contractul pentru construirea drumului expres Galati - Braila, care va permite accesul mai usor catre pod. Practic, este un pas inainte pentru infrastructura care va lega Galatiul de Braila si Tulcea.Acest drum expres are o lungime de 11 km, va cuprinde trei poduri, doua viaducte si un pasaj si va fi proiectat, evident, cu doua benzi pe sens si cu parapete despartitor intre sensuri.Intre timp, autoritatile au anuntat ca au fost finalizate si exproprierile suplimentare pentru drumurile expres de legatura ale podului de la Braila si a fost emisa decizia privind acordul de mediu de catre Agentia de Mediu.Pasul urmator este ca firma de constructii sa depuna documentatia pentru autorizatia de construire, iar Ministerul Transporturilor sa o emita. Revenind la podul suspendat de la Braila , acesta are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila, cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri.Proiectul valoreaza doua miliarde de lei, fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania. Cea mai mare parte din bani este asigurata din fonduri europene, in cadrul Programului Infrastructura Mare.Podul suspendat peste Dunare va fi al treilea pod din Europa.