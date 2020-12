UPDATE Vremea se schimba radical. A fost emis cod portocaliu de vant puternic

Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetul Caras-Severin, in localitatile Moldova Noua, Oravita, Pojejena, Racasdia, Gradinari, Sasca Montana, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Romana, Varadia, Socol, Berliste, Carbunari, Naidas, Vrani, Ciuchici, se vor semnala intensificari ale vantului care vor depasi local la rafala 90-100 km/h, transmite Agerpres.Pana la ora 12:00, in zonele joase din judetele Salaj si Satu Mare, va fi Cod galben de vant puternic. Acolo vor fi local intensificari temporare ale vantului, care la rafala vor atinge si depasi 55 - 60 km/h.De asemenea, pana la ora 11:00, in judetul Caras-Severin si in zona de munte a judetului Hunedoara, la peste 1800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului, care vor depasi local la rafala 55-65 km/h, izolat 75 km/h, iar pe crestele montane 80-90 km/h, unde izolat va viscoli ninsoarea si va determina scaderea vizibilitatii.Tot pana la ora 11:00, in judetele Teleorman, Arges (localitatile: Costesti, Buzoesti, Barla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Cateasca, Ratesti, Recea, Rociu, Caldararu, Mirosi, Negrasi, Harsesti, Mozaceni, Popesti, Izvoru, Stefan cel Mare, Sapata, Teiu, Raca), Giurgiu (localitatile: Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti, Roata de Jos, Ulmi, Gaiseni, Vanatorii Mici, Crevedia Mare, Bucsani, Joita, Marsa, Cosoba) si Dambovita (localitatile: Gaesti, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Petresti, Matasaru, Odobesti, Uliesti, Mogosani, Visina, Poiana, Selaru, Costestii din Vale, Crangurile, Morteni, Gura Foii, Rascaeti), se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor atinge, local, 55-65 km/h.Cod galben de vant va fi pana la 11:00 si in zona de munte a judetelor Gorj si Valcea, la peste 1.800 de metri, precum si in judetele Olt, Valcea (localitatile: Dragasani, Balcesti, Prundeni, Fartatesti, Stoilesti, Ionesti, Susani, Orlesti, Lungesti, Stefanesti, Olanu, Valea Mare, Zatreni, Tetoiu, Glavile, Danicei, Sutesti, Lalosu, Scundu, Ghioroiu, Maciuca, Dragoesti, Diculesti, Creteni, Madulari, Gusoeni, Fauresti, Voicesti, Stanesti, Lacusteni, Mitrofani, Amarasti) si Dolj (localitatile: Craiova, Dabuleni, Sadova, Daneti, Calarasi, Valea Stanciului, Podari, Leu, Ostroveni, Amarastii de Jos, Celaru, Marsani, Melinesti, Simnicu de Sus, Bucovat, Isalnita, Calopar, Bechet, Pielesti, Bratovoesti, Castranova, Diosti, Goiesti, Teasc, Cosoveni, Dranic, Malu Mare, Gangiova, Robanesti, Murgasi, Teslui, Tuglui, Dobresti, Dragotesti, Apele Vii, Rojiste, Bulzesti, Farcas, Dobrotesti, Mischii, Ghindeni, Amarastii de Sus, Ghercesti, Carcea, Talpas), unde se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor atinge, local, 55-65 km/h, iar pe crestele montane 80-90 km/h unde izolat va viscoli ninsoarea si va determina scaderea vizibilitatii.Tot pana la ora 11:00, in zona de munte a judetelor Brasov si Sibiu, la peste 1.800 de metri, precum si localitatile sibiene Talmaciu, Selimbar, Rosia, Boita, vor fi intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 55 - 60 km/h, iar in zona montana la peste 1.800 de metri intensificari ce vor depasi 90 km/h.In judetul Timis, pana la ora 11:00, se vor semnala intensificari ale vantului ce vor depasi local la rafala 55-65 km/h si, izolat, 75 km/h in localitatile Jimbolia, Deta, Gataia, Sacalaz, Ciacova, Dudestii Vechi, Lenauheim, Peciu Nou, Carpinis, Comlosu Mare, Sanmihaiu Roman, Teremia Mare, Jebel, Lovrin, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Tomnatic, Giulvaz, Uivar, Sandra, Sag, Moravita, Voiteg, Iecea Mare, Gottlob, Ghilad, Birda, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Beba Veche, Padureni, Parta, Valcani, Giera.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Vremea se raceste considerabil de luni, 7 decembrie. Daca duminica au fost inregistrate temperaturi mult mai mari decat cele normale pentru acest interval, vremea se va schimba in urmatoarea perioada.Luni noapte, sunt anuntate ploi slabe sau burnita in sudul si estul tarii. In restul tarii, cerul va fi variabil, insa nu sunt anuntate ploi. La munte, local, vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, posibil moderate cantitativ in vestul Carpatilor Meridionali si in Muntii Banatului. Se va forma si polei.Vantul va sufla cu putere in cea mai mare parte a tarii, sustinut la munte, cu rafale de 80...100 km/h in masivele sudice. Zapada va fi viscolita si gerul se va resimti foarte puternic. Va fi si ceata in majoritatea tarii, iar temperaturile minime vor fi cuprinse, in general, intre -4 si 6 grade.Luni, 7 decembrie, vremea va fi rece si va ploua in majoritatea regiunilor din tara. La inceput vor fi ploi, cu tendinta de transformare in lapovita si ninsoare mai ales spre seara si noaptea, cu precadere in sudul, centrul si estul teritoriului. Cantitatile de ploaie nu vor fi mari, iar stratul de zapada va fi unul mic.Stratul de omat va fi consistent in Muntii Banatului si Carpatii Meridionali, unde vantul va sufla puternic si luni, viscolind. La fel de rece va fi si la Bucuresti. Temperatura maxima va fi de 2...4 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 0 grade.