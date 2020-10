Noul drum de legatura dintre Giurgiu si podul peste Dunare spre Bulgaria, in blocaj: "Sunt deja peste cinci luni de intarzieri"

Potrivit Asociatiei, acest sector de drum de 5,7 km cu 4 benzi de circulatie ce urmeaza sa evite Municipiul Giurgiu pentru traficul de tranzit spre/dinspre Bulgaria a fost licitat de CNAIR in 2017 si contractat pentru 100 de milioane de lei catre austriecii de la Porr in 2019 (6 luni proiectare si 18 luni executie)."Desi lucrarile ar fi trebuit sa inceapa in aceasta primavara, nici pana in prezent Ministerul Transporturilor si CNAIR nu au fost capabile sa emita autorizatia de construire. Solicitam decidentilor din aceste institutii publice mai multa responsabilitate si profesionalism, astfel incat executia lucrarilor pentru acest proiect extrem de important sa poata incepe in cel mai scurt timp", arata Asociatia Pro Infrastructura, intr-o postare de pe pagina sa de Facebook