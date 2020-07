VIDEO Bilantul inundatiilor produse in Alba, in ultimele 48 de ore: aproape 200 de case si gospodarii afectate, drumuri blocate, strazi colmatate

Potrivit informatiilor comunicate, luni, de Prefectura Alba, 118 de pompieri militari si voluntari SVSU au actionat cu 20 autospeciale de interventie , mai multe motopompe remorcabile si 20 motopompe transportabile pentru extragerea apei din gospodarii, de la operatori economici si pentru decolmatarea zonelor afectate, interventiile fiind in continuare in derulare.Astfel, pana luni dupa-amiaza au fost afectate 27 case, 145 gospodarii si opt operatori economici, sapte strazi si doua poduri fiind colmatate.Prefectul Nicolae Albu s-a deplasat in teren, in zonele cu cele mai mari probleme pentru a se asigura personal ca sunt luate toate masurile pentru sprijinirea populatiei si limitarea efectelor inundatiilor care au afectat municipiile Alba Iulia, Sebes, Aiud, orasul Teius, comunele Galda de Jos, Vintu de Jos, Ciugud, Spring, Bucium, Stremt, Intregalde si localitatea Benic, precizeaza sursa citata."Pentru prevenirea evenimentelor deosebite generate de vremea rea, recomandam populatiei sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuarii normale a apei. De asemenea, in cazul cresterii debitelor pe anumite cursuri de apa, facem apel la cetateni sa nu traverseze raurile prin apa si sa nu se apropie de malurile acestora", avertizeaza Prefectura Alba.