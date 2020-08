VIDEO FOTO Cum arata primul tronson al autostrazii Sibiu-Pitesti, una dintre cele mai asteptate lucrari de infrastructura din Romania

Marti, 11 august 2020, Asociatia Pro Infrastructura a postat pe pagina de Facebook cateva fotografii si un film cu stadiul lucrarilorContractul pentru proiectare si executie a fost semnat in aprilie 2019 si are termen de executie de 48 de luni, din care primele 12 luni sunt pentru proiectare."Desi vremea a fost capricioasa in ultimele saptamani, constructorul Porr a avansat semnificativ pe santierul Autostrazii Sibiu-Pitesti, tronsonul 1 Sibiu-Boita in lungime de 13 kilometri", se arata in postarea Asociatiei Pro Infrastructura.Contractul de proiectare si executie pentru Lotul 1 (km 0+000 - km 13+170), cu o valoare de 612.647.863,38 lei, fara TVA, a fost semnat in data de 14 aprilie 2019, intre CNAIR si Compania Porr Construct SRL."Subcontractorul Dimex specializat pe terasamente lucreaza intr-un ritm rezonabil, urmand sa tureze motoarele in perioada imediat urmatoare dupa eliberarea zonei impadurite deblocate recent", mai arata sursa citata.Expertii sunt de parere ca "se lucreaza in ritm alert si la zecile de poduri, podete si viaducte de pe tronsonul de autostrada , dar si la relocarea utilitatilor. Ne exprimam speranta ca lucrarile vor fi finalizate in avans in cursul anului 2022", mai precizedaza Asociatia Pro Infrastructura.Durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Autostrada intre Sibiu si Pitesti, in lungime totala de aproximativ 160 de kilometri, este ultimul tronson important care ar urma sa conecteze granita de vest a Romaniei de Marea Neagra printr-o retea rutiera de mare viteza.