VIDEO Lapovita si ninsori pe mai multe drumuri nationale. Drumarii, nevoiti sa intervina cu utilajele de iarna

"Colegii din judetul Harghita au avut parte in acesta dimineata de primul episod de lapovita si ninsoare", au anuntat, pe Facebook , reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Ca urmare, Sectia de Drumuri Nationale Miercurea Ciuc a actionat cu 6 utilaje, care au raspandit 24 de tone de sare pe DN 12, DN 12A, DN 12C, DN 13B si DN 15."Prognoza meteo anunta temperaturi scazute si precipitatii mixte in continuare, mai ales in zonele montane, asa ca va rugam sa nu plecati la drum daca nu aveti masina pregatita pentru conditii de iarna!", au mai transmis acestia.Meteorologii au anuntat ca, pana duminica dupa-amiaza, se vor semnala ploi in nordul, centrul, estul si sud-estul tarii, iar la munte, in Subcarpatii Moldovei si in depresiunile din estul Transilvaniei sunt asteptate precipitatii mixte. Zona Carpatilor Meridionali si Orientali este sub Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite.Codul galben vizeaza zone din judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures, Harghita, Neamt, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Alba, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin.