VIDEO. Ministrul Transporturilor Lucian Bode afirma ca loturile 1 si 2 ale autostrazii Sebes -Turda ar putea fi gata pana la sfarsitul lunii noiembrie

"Pe lotul 1 am constatat un miracol (...), dupa patru ani de tergiversari s-a rezolvat problema relocarii liniei electrice. Dupa patru ani de asteptari si de bataie de joc, pana la urma, pentru relocarea a patru stalpi. Acolo frontul de lucru este asigurat, progresul fizic este la 90%. Nu avem, in acest moment, niciun blocaj care sa ne determine sa spunem ca lucrarile nu se vor finaliza in termenul agreat - sfarsitul lunii noiembrie acest an", a spus ministrul Transporturilor.In ceea ce priveste lotul 2, Lucian Bode a mentionat ca este nevoie de o mobilizare foarte buna a antreprenorului."Avem angajamentul lor ca acest lucru se va intampla. Din punctul nostru de vedere, solicitarea de a acorda acea extensie de timp este fezabila si o vom realiza la inceputul saptamanii viitoare. Asadar, si pentru lotul 2, cu extensia de timp acordata, termenul de sfarsitul lunii noiembrie pentru finalizarea acestor lucrari poate fi unul fezabil, un termen pe care antreprenorul si-l asuma pentru a nu stiu cata oara, in prezenta noastra", a afirmat Bode.El a precizat ca guvernul este "determinat" sa construiasca autostrazi, drumuri expres, centuri ocolitoare, asa cum s-a angajat prin Programul de guvernare si prin Planul national de relansare economica."Suntem azi cu santiere deschise in peste 220 de kilometri de autostrazi, drumuri expres si variante ocolitoare, iar pana la sfarsitul anului vom da ordinul de incepere efectiva a lucrarilor la inca 60 de kilometri de autostrazi si drumuri expres. (...) Vom da in trafic toate loturile de autostrada finalizate, nu vom tine un metru de autostrada-muzeu, cum, din pacate, s-a intamplat inaintea noastra", a mai spus ministrul Transporturilor.Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat vineri dupa-amiaza santierele loturilor 1 si 2 de pe autostrada Sebes-Turda.