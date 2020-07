VIDEO. Orban, pentru finalizarea tronsoanelor 1 s 2 Sebes - Turda, e necesara doar mobilizarea constructorilor

"Din punct de vedere tehnic, al avizelor lucrarilor de deviere a retelelor, din punctul de vedere al tuturor autorizatiilor, nu mai exista nicio opreliste. Din punctul de vedere al asigurarii finantarii suntem pregatiti, platim toate lucrarile in conformitate cu prevederile contractuale. In momentul de fata, pentru finalizarea celor doua tronsoane de autostrada la termen, nu este necesara decat mobilizarea constructorilor", a declarat Ludovic Orban.Referindu-se la lotul 2 al autostrazii, premierul a apreciat ca antreprenorul de pe acest tronson ar trebui sa suplimenteze muncitorii de pe santier si numarul utilajelor."Este necesara o mobilizare suplimentara si de utilaje, cel putin 45-50 de utilaje. De asemenea, este nevoie de cel putin 300 de angajati suplimentari, pentru diferite tipuri de activitati, pentru a putea realiza lucrarile necesare in termenul planificat", a punctat Orban.Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Lucian Bode , au vizitat vineri dupa-amiaza santierele loturilor 1 si 2 de pe autostrada Sebes-Turda. Cu acest prilej, ministrul Transporturilor a anuntat ca ambele loturi ar putea fi finalizate pana la sfarsitul lunii noiembrie, pentru lotul 2 fiind nevoie insa de o mobilizare "foarte buna" a constructorului.