Electric Castle lanseaza o editie speciala a festivalului, cu 10 zile de muzica live si peste 400 de evenimente

10 zile de muzica live este promisiunea pe care o fac organizatorii Electric Castle Festival."Castelul Banffy din Bontida va fi, in mod natural, locul de start al acestui eveniment - experiment programat intre 6 si 15 august. Spatiul emblema pentru intreaga comunitate Electric Castle si cel mai dorit loc de a fi, din nou, impreuna, va gazdui show-urile programate in primul weekend. EC_Special va marca si revenirea in Cluj-Napoca a evenimentelor sub marca Electric Castle. Nu mai putin de 30 de spatii din oras vor gazdui scenele special pregatite, integrand peisajul urban in mixul artistic pregatit.Concerte live cu artisti romani si straini, performance, show-uri New Media sau AV sunt parte dintr-un program complex ale carui detalii vor fi anuntate in perioada urmatoare. Organizatorii si-au propus sa redea atmosfera obisnuita a festivalului, intr-o formula adaptata contextului, care sa permita publicului o conexiune in deplina siguranta", transmit organizatorii in comunicatul de presa, potrivit clujulcultural.ro Incepand cu 10 iunie, publicul va putea cumpara bilete de pe platforma electriccastle.ro.Toate evenimentele din cadrul EC_Special vor avea loc respectand normele pe care autoritatile le vor impune pentru perioada de derulare, mai promit organizatorii.Luni, 7 iunie, organizatorii festivalului UNTOLD , de la Cluj-Napoca, au anuntat data evenimentului din acest an: 9 - 12 septembrie 2021. O promisiune au facut si organizatorii Neversea , festivalul de muzica de la malul marii. Evenimentul ar urma sa aiba loc in acest an la sfarsitul lunii august, inceputul lunii septembrie.