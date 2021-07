Șoferul peste mașina căruia s-a prăbușit stâlpul smuls de elicopterul american: ”Am încercat să accelerez cât am putut” VIDEO

Unul dintre șoferii ai cărei mașină a fost avariată a declarat că a încercat să accelereze, însă, într-un final, un stâlp i-a căzut pe mașină, potrivit digi24.r o.Bărbatul intervievat conducea o dubiță de transport . Este una dintre mașinile lovite, cealaltă fiind un autoturism Ford Mondeo.”Mă duceam către muncă, către zona Snagov, și aveam undeva la 8 oameni în mașină. Mergând așa am văzut elicopterul în oglindă, show aviatic evident, și după am văzut cum începe să cadă unul din ce în ce mai jos. Și atunci am încercat să accelerez cât am putut.Ideea e că unul a cam pierdut până a ajuns la cablurile de la stâlp și în momentul ăla când a luat cablurile au căzut stâlpii peste noi, mai e un domn cu Fordul, care a scăpat oarecum pentru că e duba mea mai înaltă. Mai mult de atat...Ne-am speriat, îți dai seama. Suntem toți în regulă. Mă bucur că s-a întâmplat așa și că nu a mai luat altceva după el, mai mulți stâlpi sau eventual să cadă. Am văzut că s-a oprit fix pe plafon la Ford. Da, pe stâlpul lui de la Ford. Și la mine la fel, pe stâlpul din stânga. Amândoi am luat stâlpii. Bine că sunt mașinile rezistente.Aveam geamul spart toată partea de stânga, stâlpul de rezistență stânga, plafonul e luat. E destul de mult pe stânga acolo. Bine că nu a intrat nimic în mașină.Era toată lumea agitată. Nu cred că a înțeles cineva ce s-a întâmplat până nu a văzut elicopterul cum coboară în rond. Îți dai seama, toata lumea panicată, speriată toată lumea.A încercat să-l mai ridice un pic, dar nu a putut decât până la nivelul stâlpilor. Bine că nu a mai luat nimic după el. El, la nivelul cablurilor a reușit să îl țină până în rond. Nu a putut să îl ridice mai sus de atât. Era destul de jos”, a declarat șoferul, potrivit sursei citate. Aterizarea forțată a elicopterului Black Hawk în Piața Charles de Gaulle a fost surprinsă pe imagini, putând fi observat momentul în care acesta doboară mai mulți stâlpi de iluminat.Reamintim că joi dimineață, în jurul orei 10.30, un elicopter SUA care efectua exerciții pentru Ziua Aviației a aterizat forțat în Piața Charles de Gaulle din București.Elicopterul militar ce aparţine Statelor Unite ale Americii ar fi suferit o defecţiune tehnică şi chiar a lovit doi stâlpi în zona Charles de Gaulle. Cei doi stâlpi au fost retezaţi şi au ajuns pe şosea.