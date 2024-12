Elicopter SMURD prabusit in lac: Ponta vrea audit extern

Premierul Victor Ponta a vorbit, miercuri, inaintea inceperii sedintei de guvern, despre accidentul de elicopter din judetul Constanta, in urma caruia au murit patru oameni.

"Cred si va fi nevoie ca, in continuare, sa aflam cum s-a produs aceasta tragedie. Parchetul face ce tine de atributiile sale legale si o sa vreau, pentru Departamentul de interventii pentru situatii de urgenta, sa gasim solutia unui audit extern, pentru ca am investit si investim mult, si e foarte bine acest lucru, insa, la final, oamenii si procedurile trebuie sa fie mai bine pregatite atunci cand avem situatii de acest fel", a declarat Victor Ponta.

De asemenea, prim-ministrul i-a luat partea secretarului de stat in MAI, Raed Arafat, si sistemului SMURD, atacati in ultimele zile de unele televiziuni, pentru ca echipele de interventie ar fi ajuns prea greu la victime.

"Sa incercam sa tratam cu respect unul dintre cele mai eficiente sisteme, cel de urgenta. E clar ca nu exista sisteme perfecte si sunt necesare imbunatatiri...orice vinovatie va fi asumata", a precizat premierul.

De asemenea, Victor Ponta a tinut sa transmita "un mesaj clar de stabilitate, intr-o regiune care inca este supusa diverselor instabilitati, financiare, politice, economice".

"Romania este, astazi, mai bine pregatita ca niciodata...are un presedinte legitim, Guvernul a obtinut un vot covarsitor de incredere in Parlament, are un buget aprobat de institutiile internationale, economia este sanatoasa, inclusiv in ceea ce priveste resursele energetice.

Vreau sa trasmitem un mesaj de stabilitate si ca suntem pregatiti de a reactiona in caz de tulburari regionale, suntem mai putin vulnerabili decat am fost in 2009 sau in alte vremuri complicate", a subliniat Premierul.

In acelasi timp, el le-a cerut ministrilor sa particepe la dezbaterile din Parlament pe bugetul din 2015 si sa conlucreze cu deputatii si senatorii, care urmeaza sa dea un vot in acest sens.

