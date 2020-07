Zece ani de la prabusirea elicopterului israelian Sikorsky CH-53 la Fundata-Brasov. O tragedie care a indurerat sapte familii si doua natiuni

"A ne aminti si a onora cu adevarat acesti eroi cazuti inseamna si sa fim acolo pentru parintii, sotii si copiii lor." - Dl Ambasador @DavidSaranga 🇮🇱🇷🇴



Azi am comemorat 10 ani de la accidentul aviatic din M-tii Bucegi, tragedie care a indurerat sapte familii si doua natiuni🕯️ pic.twitter.com/7J1157f8vQ - Ambasada Israelului (@IsraelinRomania) July 24, 2020

Pe 26 iulie 2020 se implinesc 10 ani de la tragicul accident aviatic din Muntii Bucegi, soldat cu decesul unui militar roman si sase militari israelieni



🇮🇱🇷🇴Pentru comemorarea acestui eveniment, jandarmii montani au arborat drapelul Romaniei si cel al Israelului #Romania #Israel pic.twitter.com/uKexckwvM4 - David Saranga (@DavidSaranga) July 23, 2020

"Nu a mai ramas nimic"

Apartinea unitatii "Pradatorii de Noapte"

O delegatie de 90 de persoane a venit in Romania

As an act of solidarity with #Israel, the management of the #Bran Castle in #Transylvania #Romania, decided yesterday to rais the #Israeli flag over the castle.



Thank you #BranCastle for your friendship! pic.twitter.com/iTDuT0t9oi - David Saranga (@DavidSaranga) July 25, 2020

Ceremonia de comemorare a tragicului accident din Muntii Bucegi s-a desfasurat vineri, in prezenta reprezentantilor Ambasadei Statului Israel la Bucuresti, ai Fortelor Aeriene Romane si ai familiei militarului roman decedat in accident, in comuna brasoveana Simon, la monumentul ridicat in memoria militarilor decedati.La monumentul eroilor ridicat in satul Simon a avut loc un ceremonial militar si religios la care au participat David Saranga, ambasadorul Statului Israel in Romania, general-maior dr. Viorel Pana, seful Statului Major al Fortelor Aeriene Romane, sotia si fiul eroului roman Lt.Cdr Claudiu Stefan Dragnea, Mihai Vasii, prefectul Judetului Brasov, Rares Radacina, primarul comunei Bran, scrie publicatia Editiadedimineata.ro. Potrivit unei documentari Agerpres , pe 26 iunie 2010, aparatul de zbor a pierdut legatura prin sistemele radio cu centrul de control la ora 15.20, moment in care au fost declansate imediat operatiunile de cautare si salvare cu doua elicoptere de salvare israeliene si unul roman de evacuare medicala, conform Ministerului Apararii Nationale (MApN). Echipaje de salvamontisti si jandarmi montani din Dambovita, Prahova si Brasov au impanzit zona muntoasa pentru desfasurarea cautarilor.In jurul orei 17.45, echipele de cautare si salvare au localizat din aer, in zona Fundata-Zarnesti, judetul Brasov, epava elicopterului israelian. Pilotul Ioan Apavaloaie, trimis in zona in misiune de recunoastere, a declarat ca elicopterul s-ar fi izbit frontal de masivul Bucegi si "nu a mai ramas nimic, doar un motor si inca mai fumegau resturile". Aproape de ora 20.00, in zona epavei elicopterului au ajuns primii salvatori.Cu doar o saptamana inainte, un alt elicopter Sikorsky CH-53, implicat in acelasi exercitiu "Blue Sky 2010", a aterizat de urgenta in zona localitatii Priboiu, judetul Dambovita.Potrivit MApN, exercitiul se desfasura la aerodromul Boboc, in perioada 18-29 iulie 2020, si viza operatiuni de antrenament in zbor la joasa altitudine, cautare-salvare si evacuare medicala. Traiectul de zbor aprobat pentru misiune a fost:Elicopterele de tip Sikorsky CH-53 apartineau unitatii Dorsei Laila ("Pradatorii de Noapte") a Fortelor Aeriene Israeliene. Acest tip de aparat este cel mai raspandit in dotarea Fortelor Aeriene Israeliene si se afla in serviciu din 1960, trecand prin mai multe actualizari ale sistemului electronic si avand resursa de folosire pana in 2025.Exercitiul aerian romano-israelian oferea posibilitatea familiarizarii militarilor Fortelor Aeriene Israeliene cu desfasurarea unei misiuni pe distanta mare, ceea ce suprafata statului Israel nu permite, precum si navigarea intr-un mediu muntos nefamiliar, indica publicatia Haaretz, la 27 iulie 2020. Anterior, Fortele Aeriene Israeliene au desfasurat exercitii similare cu state din NATO si cu state din Europa de Est. In 2006, Israel si Romania au semnat un acord pentru desfasurarea unor exercitii militare comune, documentul fiind reinnoit in 2009.Imediat dupa producerea accidentului, seful Fortelor Aeriene Israeliene, general maior Ido Nehushtan, a discutat cu omologul sau roman, general maior Ion Aurel Stanciu, stabilind ca cele doua state vor desfasura o ancheta comuna pentru stabilirea imprejurarilor asupra producerii accidentului.In Romania, s-a deplasat o delegatie de aproximativ 90 de persoane formata din reprezentanti ai Fortelor Aeriene Israeliene, rabini, medici, inclusiv echipe canine specializate in operatiuni de cautare si salvare pentru a sprijini operatiunile dedicate dupa producerea accidentului, conform AFP si Ynetnews.com.La 6 aprilie 2011, Canalul II al televiziunii publice israeliene a dat publicitatii o parte din concluziile anchetei Parchetului militar israelian cu privire la cauzele catastrofei aviatice, scria portalul Jevish.ru. Potrivit anchetei, echipajul elicopterului nu avea o pregatire suficienta in vederea unor operatiuni de zbor si manevre complexe, la altitudine joasa, in conditii meteorologice dificile (ceata densa, vant in rafale, givraj etc).La 7 iulie 2011, procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au dispus neinceperea urmaririi penale cu privire la accidentul aviatic din 26 iulie 2010.Cercetarile efectuate au relevat ca la originea catastrofei aeriene s-a aflat un factor obiectiv concretizat in conditiile meteo nefavorabile intalnite pe timp de zbor, a caror evolutie concreta nu a putut fi prevazuta. Echipajul s-a confruntat cu schimbari bruste si de mare amplitudine ale conditiilor meteo, constand in coborarea plafonului de nori si scaderea vizibilitatii sub limitele de zbor la vedere, fenomene atmosferice greu previzibile in apropierea acestor forme de relief.Un monument ridicat in memoria ofiterilor israelieni si romani decedati in catastrofa aviatica din 26 iulie 2010 a fost dezvelit la 12 septembrie 2011, aproape de locul prabusirii elicopterului. Monumentul, amplasat in Valea Simonului din zona Bran, a fost ridicat la initiativa Ambasadei Israelului la Bucuresti.