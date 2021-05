Sute de romani dau recenzii negative castelului detinut de printul care l-a ucis pe ursul Arthur. La cat a coborat ratingul

Castelul, o constructie medievala din regiunea Stiria, Austria, care este si muzeu, era vizitat anual de un numar impresionant de oameni si avea un rating pozitiv pe Google Maps. De ieri insa, punctajul a inceput sa scada rapid, ajungand la 3,8 (din 5, nota maxima). De luat in considerare ca proprietatea printului avea deja peste 2.000 de recenzii, majoritatea pozitive.Asta s-ar putea schimba dupa ce tot mai multi romani indignati contribuie in fiecare minut la discreditarea atractiei turistice - 1 stea si un comentariu care sa motiveze decizia."Criminalule", "Pentru Arthur", "Rusine, nu suntem de vanzare" - sunt doar cateva dintre comentarii. Emanuel von und zu Liechtenstein (42 de ani) domiciliaza in Riegersburg, localitate situata in regiunea austriaca Stiria, unde administreaza un domeniu urias, construit in jurul anului 1100. In acelasi timp, activeaza ca doctor.Printul este un vanator cunoscut in Europa si un colectionar de trofee cu renume printre practicantii acestei indeletniciri.