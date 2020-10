DOCUMENT Peste 1.350 de infectii nosocomiale in spitalele din Romania, raportate in ultimele 7 luni. 211 au fost cu virusul Sars-CoV-2

Au fost raportate 1.356 de infectii nosocomiale in intervalul 1 martie - 30 septembrie, dintre care 274 in spitalele COVID, 525 in spitalele non COVID si 557 in spitalele suport COVID, potrivit libertatea.ro Cu toate acestea, documentul nu precizeaza daca aceste infectii au avut consecinte asupra pacientilor. In acelasi interval, in spitale au fost inregistrate, in total, 2.620 de evenimente adverse asociate asistentei medicale, dintre care 1.356 au avut drept consecinta asupra pacientului o infectie.