1 milion de lei, valoarea amenzilor date in doar 10 zile in statiunile de la Marea Neagra. Sanctiunile, aplicate de noua entitate numita Comandamentul Litoral

Potrivit ANPC, din 1 iulie si-a inceput activitatea Comandamentul Litoral 2020, structura special creata pentru supravegherea actului comercial, in zona cea mai aglomerata in sezonul vacantelor.In primele zece zile de control, au fost verificati 322 de operatori economici, din Neptun, Olimp, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, Costinesti si Mamaia , constatandu-se abateri la 268 dintre acestia (83%).Astfel, au fost aplicate 386 de sanctiuni, din care 233 de vertismente si 153 de amenzi contraventionale, in valoare de 1.063.000 de lei. Totodata, au fost dispuse 16 masuri complementare de oprire temporara a prestarii serviciului pana la intrarea in legalitate.Printre abateri se numara deficiente privind etichetarea produselor la textile, jucarii si produse alimentare, privind indicarea preturilor pe toate produsele expuse la comercializare si mentionarea preturilor per unitatea de masura; privind lipsa traducerii in limba romana a elementelor de caracterizare si identificare a produselor de import de pe eticheta produsului, comercializarea de produse in locatii fara a detine autorizarea necesara.De asemenea, au fost constatate deficiente privind conditiile igienico-sanitare in cazul prestarii serviciilor de alimentatie publica sau cazare turistica, utilizarea unor produse si proceduri nesigure in cadrul activitatii de prestare de servicii de alimentatie publica; nerespectarea conditiilor de depozitare a materiilor prime, in conformitate cu prevederile producatorului de pe eticheta produsului, nerespectarea vecinitatilor produselor, in spatiile frigorifice, din unele blocuri alimentare, comercializarea unor produse alimentare cu data limita de consum/data durabilitatii minimale depasita; nerespectarea Regulamentului UE 1169/2011, privind afisarea in lista meniu a gramajelor si a ingredientelor cu potential alergen utilizate pentru realizarea produselor alimentare preparate; utilizarea unor practici comerciale incorecte, inselatoare, lipsa verificarii metrologice pentru unele mijloace de masurare, nerespectarea masurilor dispuse in cadrul controalelor anterioare.Activitatea Comandamentului Litoral 2020 va continua pana la finalul sezonului estival.