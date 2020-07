10 sfaturi pentru combaterea insomniei

Este recomandat sa te culci si sa te trezesti la aceeasi ora, in fiecare zi. Astfel, corpul va intra intr-un program, iar somnul va fi mai odihnitor. Alege un moment in care te simti obosit si somnolent in mod normal.Dormitorul tau ar trebui sa fie un loc linistit. Temperatura, lumina si zgomotul trebuie sa fie controlate, astfel incat mediul sa te ajute sa te odihnesti.Este imposibil sa dormi bine daca salteaua este prea moale sau prea tare, sau daca patul este prea mic.Activitatile fizice regulate, cum ar fi inotul sau mersul pe jos, pot ameliora tensiunea acumulata pe parcursul zilei. Totusi, nu este recomandat sa faci exercitii foarte solicitante chiar inainte de culcare, cum ar fi alergatul.Consuma mai putine bauturi care contin cofeina, cum ar fi ceaiul, cafeaua sau bauturile energizante, mai ales seara. Nu numai ca impiedica sa adormi, dar previn si somnul profund. In schimb, sunt recomandate bauturile calde, pe baza de plante.Prea multa mancare, sau prea mult alcool , in special noaptea, pot afecta negativ somnul. Chiar daca, initial, alcoolul te poate ajuta sa adormi, acesta perturba somnul pe parcursul noptii.Nicotina este un stimulant. Fumatorii adorm mai greu, se trezesc mai des si au adesea un somn mai nelinistit.Fa o baie calda, asculta muzica linistita sau fa yoga pentru a-ti relaxa mintea si corpul.Incearca sa nu te gandesti la tot ce ai de facut in ziua urmatoare chiar inainte de culcare, nici sa iti faci planuri.Daca nu poti sa dormi, nu te ingrijora. Este recomandat sa te ridici din pat si sa faci ceva relaxant pana cand simti ca te ia somnul.