11 tablete furate din sediul Primariei Popesti-Leordeni au fost duse la amanet in Bucuresti

Politia Ilfov a anuntat sambata ca furtul celor 11 tablete a avut loc in perioada 10-18 septembrie, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 5.500 de lei, precizeaza Mediafax.Pana in prezent, politistii au recuperat sase dintre cele 11 tablete. Potrivit politiei, tabletele au fost furate din sediul Primariei Popesti-Leordeni.Barbatul banuit de furt s-a ales cu dosar penal pentru furt, urmarirea penala fiind efectuata sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cornetu.