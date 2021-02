11 turisti blocati pe Valea Marului din Azuga, recuperati de salvamontisti

Potrivit datelor furnizate AGERPRES de Ciprian Goran, din cadrul formatiei Azuga a Serviciului Salvamont Prahova, cei 11, intre care se aflau si minori, cel mai mic avand 12 ani, au plecat la plimbare in zona si s-au blocat sub o panta deasupra raului Prahova.CITESTE SI: VIDEO Record de accidentari intr-o singura zi in Poiana Brasov: 17 oameni salvati, 6 preluati de SMURD. "In 2 cazuri aveau incaltari de oras, au alunecat si s-au lovit" Trei salvatori montani au intervenit pentru recuperarea turistilor, care au fost trasi cu ajutorul corzilor, niciuna dintre persoane neavand nevoie de ingrijiri medicale.