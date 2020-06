Distractie cu droguri in Vama Veche: 12 persoane sunt cercetate pentru detinere de cannabis, cocaina, MDMA si ecstasy

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat IGPR, "in noptile de 20/21 si 27/28 iunie, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Constanta, au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri/substante psihoactive, in statiunea Vama Veche".In urma raziilor, politistii au prins in flagrant delict 12 persoane, fiind constatate 12 infractiuni de detinere de droguri de risc si de mare risc."Cu ocazia actiunii, politistii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, diverse cantitati de cannabis, cocaina, MDMA cristale si pastile ecstasy", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.De asemenea, in aceste cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.