13.242 de cadre medicale vaccinate pana acum in Romania. O singura persoana vaccinata a prezentat o reactie adversa usoara

Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 a transmis, sambata, ca, pana la ora 17.00, u fost vaccinate alte 1.586 de cadre medicale, numarul total ajungand la 13.242."Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore): 1 reactie comuna si minora, dintre care: 1 reactie generala. Numar de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27 decembrie 2020): 27 reactii comune si minore, dintre care: 4 reactii locale cu durere la locul injectarii; 23 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, astenie, alergii de tip urticarie)", au transmis autoritatile.Acestea precizeaza ca programul centrelor de vaccinare se incheie la ora 20.00, motiv pentru care numarul vaccinarilor realizate in intervalul orar 17.00 - 20.00 va fi reflectat in raportarea din ziua urmatoare.Campania de vaccinare a inceput in 27 decembrie.Pana acum, Romania a primit doua transe de vaccin, 10.000 in prima transa, cea din 25 decembrie, si peste 140.000 in cea de-a doua transa.