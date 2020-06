15.809 de candidati s-au prezentat la prima proba a Evaluarii Nationale

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, niciun candidat nu a avut temperatura corporala peste maximul admis."Subiectul si baremul de corectare pentru proba de Limba si literatura romana vor fi publicate de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15,00", a precizat ISMB.Urmatoarea proba, cea la Matematica, va avea loc miercuri, iar ultima proba, la Limba si literatura materna, va fi sustinuta joi de elevii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna.Primele rezultate vor fi afisate luni, 22 iunie, pana la ora 14,00."Contestatiile pot fi depuse atat in format fizic, cat si electronic, in zilele de 22 iunie (in intervalul orar 16,00 - 19,00) si 23 iunie (in intervalul orar 8,00 - 12,00). In acest caz, al depunerii contestatiilor, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit electronic si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora", se arata in comunicat.Rezultatele finale, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi anuntate sambata, 27 iunie.