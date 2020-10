15 unitati de invatamant din Bucuresti au trecut in scenariul "rosu". Printre acestea, Colegiile "Caragiale", "Madgearu", "Xenopol" si "Creanga"

Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a aprobat, in sedinta de joi, schimbarea unor scenarii de functionare pentru mai multe unitati de invatamant - 15 au trecut in scenariul rosu, iar trei in galben.Astfel, s-a aprobat trecerea in scenariul rosu pentru urmatoarele unitati de invatamant din Bucuresti:* Colegiul Economic "Virgil Madgearu"* Colegiul National "I. L. Caragiale"* Scoala Gimnaziala "Pia Bratianu"* Liceul Teoretic "George Calinescu"* Scoala Gimnaziala nr. 56* Liceul Teoretic "C. A. Rosetti"* Scoala Gimnaziala nr. 49* Colegiul Economic "A. D. Xenopol"* Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida"* Liceul Tehnologic "Elie Radu"* Colegiul National "Ion Creanga"* Gradinita nr. 274* Liceul Teoretic " Eugen Lovinescu * Scoala Gimnaziala Nr. 206* Scoala Gimnaziala "Orizont"S-a aprobat trecerea in scenariul galben de organizare si desfasurare a cursurilor in urmatoarele unitati de invatamant din Bucuresti: Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza", Scoala Gimnaziala nr. 129, Liceul Teoretic "Marin Preda".