16 oameni au murit si 24 au fost raniti in accidentele produse, in acest an, in Romania, de masinile cu volan pe dreapta

35 de morti , in 90 de accidente, in 2019

Politia recomanda soferilor masinilor cu volan pe dreapta sa nu depaseasca daca traficul este aglomerat

"Acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa in cazul depasirilor, soferul trebuind sa patrunda pe contrasens mai mult decat ar fi nevoie in cazul autovehiculelor cu volanul pe partea stanga.De cele mai multe ori, accidentele rutiere in care sunt implicate autovehicule cu postul de conducere pe partea dreapta sunt produse din vina soferilor acestora, pe fondul unei depasiri neregulamentare.Acest tip de autovehicul asigura o vizibilitate redusa fata de traficul din sens opus, motiv pentru care conducatorul auto, pentru a depasi sau a efectua o alta manevra prin care isi schimba directia de deplasare, este nevoit sa patrunda pe celalalt sens de deplasare, mai mult decat ar fi nevoie ca in cazul autovehiculelor cu postul de conducere pe partea stanga", a transmis politia intr-un comunicat de presa.Specialistii spun ca situatia devine si mai riscanta pe timp de noapte sau in conditii meteo nefavorabile (ceata, ploaie, ninsoare)."In primele 6 luni ale acestui an s-au produs 25 de accidente rutiere grave cu implicarea autovehiculelor cu post de conducere pe partea dreapta, soldate cu decesul a 16 persoane si ranirea grava a altor 24. In 24 dintre cele 25 de accidente, vina a apartinut soferilor acestor autovehicule", se mai arata in raportul politiei.Un calcul simplu arata ca aceste masini au fost implicate in cel putinn 4 accidente ruitere pe luna. Insa este o scadere fata de anul 2019, cand se inregistrau aproximtiv peste 8 accidente lunar, iar in 2018, erau 9 accidente.Conform rapoarteror, anul trecut, soferii masinilor cu volan pe partea dreapta au fost implicati in 90 de accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 35 de persoane si 88 ranite grav. In cazul a 77 de accidente, vina a apartinut conducatorilor acestor autovehicule, evenimente in urma carora 32 de persoane si-au pierdut viata si 77 au suferit leziuni grave.In anul 2018, conducatorii de autovehicule cu post de conducere pe partea dreapta au fost implicati in 102 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 28 de persoane si 106 ranite grav.Politia Romana, prin Directia Rutiera, a transmis o solicitare Regiei Autonome - Registrul Auto Roman, prin care s-a propus ca aceste autovehicule sa fie omologate numai dupa mutarea postului de conducere pe partea stanga si asigurarea celorlalte norme tehnice de admitere in circulatie , care ar decurge in urma modificarilor.La randul sau, Registrul Auto Roman a precizat ca in conformitate cu prevederile directivei 2007/46/CE referitoare la omologarea vehiculelor rutiere si a principiilor privind libera circulatie a marfurilor in cadrul Uniunii Europene, statele membre nu pot interzice inmatricularea vehiculelor care au fost omologate comunitar de un alt stat membru.La nivelul R.A.R, normele tehnice specifice impuse pentru aceste autovehicule se refera numai la echiparea cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreapta a drumului si in cazul in care aceste autovehicule sunt echipate cu o singura lampa de ceata spate, la amplasarea lampii respective pe partea stanga a autovehiculului."Va recomandam sa conduceti fara bruscarea comenzilor vehiculelor si sa efectuati fiecare manevra doar dupa o temeinica asigurare.Evitati efectuarea depasirilor care, in conditiile unui trafic rutier aglomerat, pot fi extrem de periculoase.