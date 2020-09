16 septembrie - calendar ortodox: povestea Marii Mucenite Eufimia din Calcedon

Aceasta sfanta a trait in zilele lui Diocletian (intre 284 si 305), potrivit calendar-ortodox.ro. Fiind prinsa, pentru marturisirea in Hristos a fost chinuita cu focul, cu roata si cu alte chinuri. Si scapand cu darul lui Hristos de toate nevatamata, in sfarsit a fost aruncata ca sa fie mancata de fiare, si asa si-a dat sufletul in mainile Domnului printr-o simpla muscatura de urs . Iar parintii ei au luat trupul sfintei si l-au ingropat in apropierea orasului.Dupa ce persecutia lui Diocletian a incetat, crestinii au pus moastele sfintei intr-o racla de aur in biserica ce i-a fost dedicata. Iar in ziua praznuirii ei, curgea din mormantul ei sange proaspat care raspandea o mireasma dumnezeiasca.La mormantul acestei sfinte s-a intamplat minunea respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic de la Calcedon, praznuit la 11 Iulie, mai scrie sursa citata.Tot in aceasta zi este si pomenirea Sfintei Mucenite Meletina si a Sfantului Ciprian de Cartagina.