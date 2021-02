19 propuneri legislative initiate in legislaturile precedente au fost respinse marti, 2 februarie, in Camera Deputatilor

Una dintre initiative este din 2010 si alta din 2012. Prima se refera la modificarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Proiectul viza "dotarea autoturismelor taxi cu un buton de panica cu ajutorul caruia se poate apela rapid la 112, precum si cu geamuri securizate care sa separe soferul de clienti".O alta initiativa presupunea completarea OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel incat plata amenzii complementare in termenul stabilit de lege sa duca la reducerea la jumatate a perioadei de suspendare a permisului de conducere. Si proiectul de lege care prevedea ca punctul de amenda de circulatie sa fie diferit pentru salariati si pensionari a fost respins.O alta propunere de lege este din 2016 si completeaza un articol din Legea 211/2011 privind regimul deseurilor care presupune sanctiuni pentru firmele ce se ocupa cu vidanjarea daca deverseaza deseurile in natura.A fost respins si proiectul de lege prin care era trecuta in coordonarea unui spital activitatea cabinetelor de medicina scolara si prescolara si a cabinetelor de medicina dentara.Deputatii au respins si modificarea ordonantei 24.2016 referitoare la organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Proiectul care completeaza legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, infiintarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale "Mihai Cristea" Suceava a fost si el respins marti de Camera.Propunerea de lege care completeaza Legea 230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari a fost respinsa, la fel si modificarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.Alte doua proiecte de lege care modificau OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura au fost si ele respinse.