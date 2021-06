Doua decenii de cand Familia Regala a Romaniei a revenit la Palatul Elisabeta

"Sunt uimit ca reusim, dupa 20 de ani, sa fim tot aici, dar (...) nu ne-am asteptat niciodata, nici Majestatea Sa, nici eu, sa avem norocul de a dovedi societatii romanesti la ce poate fi utila Coroana, indiferent de conditiile in care opereaza. (...) Cel mai frumos compliment pe care l-am auzit vreodata in acesti 20 de ani a venit de la un personaj ostil caruia i s-a atras atentia asupra unui moment in care fusese nepoliticos cu Custodele Coroanei. Si persoana aceea a spus, dupa o discutie aprinsa, 'Imi pare rau, daca prin ceea ce am spus am ranit sentimentele poporului roman'. Nu exista compliment mai frumos, mai ales venit de la cineva care neaga Coroana", a spus ASR Radu la evenimentul dedicat sarbatoririi a 20 de ani de la intoarcerea Familiei Regale la Palatul Elisabeta , desfasurat in gradina Palatului Elisabeta, in prezenta Custodelui Coroanei Romane, Majestatea Sa Margareta. Principele a mai spus ca fiecare dintre cei prezenti la eveniment au o legatura "care se masoara cu sufletul" cu Coroana."Fiecare dintre dumneavoastra cunoasteti povestea acestor 20 de ani. Cu sansele ei, cu nesansele, cu disperarile, cu bucuriile ei. Avem aici federatiile romane sportive sub patronaj regal, corifei ai societatii civile, care s-au luptat pentru identitatea si demnitatea noastra alaturi de Coroana, jurnalisti de prestigiu, avem reprezentanti ai Armatei Romaniei si parinti ai Bisericii noastre, avem artisti si oameni de stiinta si fiecare dintre dumneavoastra stiti foarte bine povestea din ultimele doua decenii ale Palatului Elisabeta. Nu e nimic altceva de adaugat, fiindca legatura pe care o aveti domniile voastre cu Coroana si ceea ce v-a adus in aceasta seara la Palatul Elisabeta se masoara cu inima, nu cu cuvantul", a aratat Principele Radu.Cu aceasta ocazie, a fost lansat volumul "Povestea Palatului Elisabeta", aparut sub semnatura Principelui Radu la Editura Curtea Veche, o retrospectiva a celor douazeci de ani de cand Familia Regala s-a intors la palat.Iren Arsene, directorul Editurii Curtea Veche, a facut o trecere in revista a istoriei trecute si prezente a Palatului Elisabeta."Sa admiram impreuna, sa multumim impreuna si, ori de cate ori avem ocazia, sa venim alaturi de Familia Regala si sa ajutam si noi la aceasta devenire, pentru ca Palatul Elisabeta este instrumentul prin care societatea noastra devine astazi si, iata, si noi suntem raspunzatori pentru aceasta devenire", a spus Iren Arsene."Povestea Palatului Elisabeta" face o radiografie a actiunilor regale pe care Majestatea Sa Custodele Coroanei si ceilalti membri ai familiei le sustin in interesul Romaniei.Totodata, volumul are un capitol dedicat primelor doua decenii ale edificiului, in timpul Regelui Carol al II-lea si al Principesei Elisabeta (proprietara palatului), si, de asemenea, in timpul Regelui Mihai I si al Reginei-Mama Elena.Lucrarea este ilustrata de artistii fotografi Alexandru Chirita si Daniel Angelescu.Curtea Veche Publishing intregeste, astfel, seria cartilor dedicate resedintelor regale romanesti, dupa ce a lansat "Castelul Peles", "Castelul Savarsin".La reusita serii din Gradina Palatului Elisabeta, la care au fost prezente principesele Sofia si Maria, au contribuit Orchestra Reprezentativa a Ministerului Apararii Nationale si Corul Psaltic "Tronos" al Patriarhiei Romane.In 18 mai, Casa Regala marca, printr-un documentar publicat pe Facebook , implinirea a 20 de ani de la revenirea la Palatul Elisabeta.Destinat prin lege, in mai 2001, drept resedinta a Regelui Mihai I pe durata vietii sale, palatul a fost de atunci "un centru activ al reprezentarii intereselor fundamentale ale tarii", devenit, anul trecut, sediul Asociatiei Casa Majestatii Sale, organizatie recunoscuta de Guvern ca avand utilitate publica.In documentar sunt amintite vizitele din ultimii 20 ani ale unor sefi de stat republicani si capete incoronate, sutele de intalniri cu ambasadori ai tarilor lumii, seri dedicate promovarii economiei romanesti (locale si nationale), administratiilor locale judetene si municipale, NATO, UE, Crucii Rosii, activitatilor sociale, medicale, militare, societatii civile, sportului, educatiei, culturii si stiintei, Academiei Romane si Academiei Republicii Moldova. Garden Party, sarbatoarea nationala de 10 Mai, reuneste anual mii de oameni in gradina Palatului Elisabeta.Potrivit Casei Regale, Palatul Elisabeta a fost resedinta Principesei Elisabeta a Romaniei, prima dintre fiicele Regelui Ferdinand. Ea a dorit sa-si cladeasca la Bucuresti, alaturi de Parcul national "Regele Carol II" (numit mai tarziu "Herastrau", iar in zilele noastre "Parcul Regele Mihai I"), o resedinta a carei realizare a fost incredintata unui arhitect in varsta de numai 25 de ani, Corneliu M. Marcu. Lucrarea a inceput in anul 1936 si a fost incheiata in anul 1937.