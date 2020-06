21 de migranti din Africa si Asia prinsi de politistii de frontiera cand incercau sa fuga din Romania, pe jos. Mai aveau 50 de metri pana in Ungaria

Ziare.

"In data de 27 iunie a.c., la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Berveni - I.T.P.F. Sighetu Marmatiei s-a declansat o actiune pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 00.20, politistii de frontiera in cooperare cu lucratori din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au depistat la aproximativ 50 de metri de linia de frontiera cu Ungaria, pe directia localitatii Oar, jud. Satu Mare, un grup de 21 de cetateni straini. Acestia se deplasau pe jos incercand sa treaca fraudulos frontiera din Romania in tara vecina. Imediat, persoanele in cauza au fost conduse la sediul S.T.P.F. Satu Mare, in vederea continuarii cercetarilor", a transmis Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.Cu ocazia primelor verificari, politistii de frontiera au stabilit ca grupul era format din 19 barbati, o femeie si un minor, cetateni din Egipt, Siria si Palestina, cu varste cuprinse intre 17 si 42 de ani. La cercetari persoanele in cauza au declarat ca intentionau sa ajunga in Germania.In cauza, se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa trecere frauduloasa a frontierei de stat. Totodata, cele 21 de persoane din Egipt, Siria si Palestina au fost evaluate din punct de vedere medical de catre lucratorii DSP Satu Mare.Ulterior, cetatenii vor fi predati Biroului pentru Imigrari al judetului Satu Mare, la finalizarea cercetarilor urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.