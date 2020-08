21 de documentare romanesti in aer liber, la Astra Film Festival de la Sibiu

"Astra Film Festival 2020 are un format hibrid, in aer liber si online, si aduce publicului un program alcatuit din cele mai bune 80 de documentare romanesti si internationale, selectate din 3.000 de filme inscrise. Desfasurata in conditii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19, cea de a 27-a editie Astra Film Festival va fi o experienta unica, datorita faptului ca Sibiul si natura se transforma in inedite sali de cinema in aer liber. AFF2020 va avea loc in doua parti: Astra Film Festival Open Air (4-13 septembrie), cu proiectii in centrul istoric al Sibiului si la Muzeul Astra, respectiv Astra Film Festival Online (16-25 octombrie), care se va desfasura pe platforma festivalului, astfel tot publicul din Romania va avea acces la filme. Astra Film Festival Open Air vine cu o selectie de 21 de documentare romanesti noi, majoritatea prezentate in premiera la Sibiu. Proiectiile vor avea loc in prezenta regizorilor, care vor intra in dialog cu publicul", se arata in comunicatul organizatorilor Festivalului Astra Film.Directorul fondator al Festivalului Astra Film, regizorul Dumitru Budrala, invita cinefilii la proiectiile din Sibiu."In contextul actual, exercitiul de a reflecta la ceea ce se intampla in jurul nostru a devenit tot mai important. Perspectiva si munca de ani de zile, pe care o depun regizorii de documentar pentru a aduce pe ecran felii din realitatile care ne inconjoara, este de nepretuit. Aceste realitati merita cunoscute si retraite prin intermediul filmului documentar si astfel vom intelege mult mai articulat lumea in care traim", a declarat regizorul Dumitru Budrala.Documentarul manifest al omului de afaceri Stefan-Valentin Mandachi ( #sieu ), "30 de ani si 15 minute", care va fi proiectat la Sibiu in prezenta autorului, expune problema lipsei infrastructurii de transport si, implicit, a iresponsabilitatii autoritatilor din ultimii 30 de ani, atitudini care au plasat Romania pe ultimul loc in Europa in materie de kilometri de autostrada si pe locul intai la numarul de morti in accidente rutiere Filmul Monicai Lazurean-Gorgan, "Lemn" (2020), este un thriller ecologic, care urmareste fenomenul defrisarilor ilegale din tara noastra, dezvaluind o caracatita mondiala de miliarde de euro.Povestile nedigerate ale trecutului comunist ("Nostalgia dictaturii", 2020 - Marius Th. Barna), Revolutia din 1989 - cu focus pe evenimentele de la Sibiu ("Omul cu rotile", 2019 - Cornel Mihalache) sau explozia nucleara de la Cernobil ("Totul nu va fi bine", 2020 - Adrian Pirvu & Helena Maksyom) sunt trei teme care cu siguranta vor produce emotie publicului prin felul in care sunt puse in scena.La randul sau, filmul "23 august 1944", de Andra Tarara (2020) dezvaluie experienta personala a patru cetateni romani de etnie evreiasca, aducand o perspectiva noua asupra acestui eveniment istoric major. Iar "Bugan - Nu am respirat aerul degeaba" (2019), al olandezului Duco Tellegen, expune portretul incredibil al unui dizident politic roman din perioada comunista.Filmul lui Ellen Fiske & Joanna Karlberg, "Josefin & Florin" (2019), o poveste de dragoste inedita intre Florin, un tanar rom venit la cersit si Iosefin, o suedeza, va fi prezentat in premiera absoluta in Romania. Teme precum restabilirea legaturilor cu parintii si chestionarea acestora in legatura cu decizia de a-si abandona responsabilitatile de parinte se articuleaza puternic si emotionant in filmele lui Andrei Dascalescu ("Holy Father", 2020) si Diana Nicolae & Nori Florentina Vito ("Come and find me", 2019)."Casa cu papusi", 2020, debutul regizoral al directorului de imagine Tudor Platon, este o incursiune intr-un univers special - vacanta anuala a unor femei de 70 de ani, care intretin iluzia ca, pentru ele, timpul nu a trecut si au ramas aceleasi fete tinere, frumoase si indragostite ca in urma cu 50 de ani. "Moartea... punct sau virgula?" (2020), de Liviu Vasile Popovici, expune marturiile impresionate ale unor persoane care s-au intors din moarte clinica.Spiritul "Deltei" Vacaresti, un loc aparte aflat la marginea Bucurestiului, este evocat in doua filme ("Acasa, my home", 2020 - de Radu Ciorniciuc, respectiv "The Delta of Bucharest", de Eva Pervolovici 2020). Sunt filme care redau povesti inspirate din vietile reale ale unor oameni care traiesc sau au trait in acest loc unic. La randul lui, Claudiu Mitcu face radiografia familiilor de pescari lipoveni din Sfantu Gheorghe, celebra localitate din Delta Dunarii ("Toate raurile se varsa in mare si marea nu se umple niciodata", 2020).In filmul "Reflexii din Est", realizat de Andreea Bortun, regasim portrete de femei de la tara, aflate intr-o permanenta lupta pentru supravietuire, care se confrunta fie cu violenta domestica, fie sunt prinse in vartejul nevoii de a pleca la munca in strainatate. Filmul "Between realms" de Maria Cinar-Jiga descrie portretul emotionant al unei tinere de etnie ucraineana, care isi imparte timpul intre scoala si pastoritul traditional practicat in satul natal, in sanul familiei. Filmul Alinei Manolache, "Copii pierduti pe plaja" (2020) arata imaginea subiectiva a unei generatii care s-a nascut si a crescut in "anii liberi" de dupa 1990, iar acum a ajuns la maturitate.Filmul "Eu geniu Cioclea" (2019), in regia Violetei Gorgos, prezinta portretul senzationalului poet Eugen Cioclea din Chisinau. Iar documentarul lui Pavel Cuzuioc, "Please, hold the line" (2020), ne ofera acces in casele si in cotidianul moldovenesc prin intermediul instalatorilor de la firma de internet. AGERPRES/(AS - autor: Isabela Paulescu, editor: George Onea, editor online: