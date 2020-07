21 de tone de deseuri cu destinatia Hong Kong, blocate de Garda de Mediu

Blocajul a avut loc marti, in contextul in care Biroul Vamal Hunedoara a solicitat sprijinul GNM Comisariatul Judetean Hunedoara pentru a verifica un transport cu deseuri care urma sa ajunga in Hong Kong, anunta Garda de Mediu Hunedoara pe Facebook "Acesta consta in transportul unei cantitati de peste 21 tone deseuri provenite din productia de air-bag-uri. Controlul a constat atat in controlul vizual al balotilor cu continut de deseuri, prin desigilarea TIR-ului, cat si controlul documentelor insotitoare", scrie GNM Hunedoara.Exportul a fost blocat, documentele prezentate fiind incomplete, insuficiente si intocmite eronat, au mai aratat comisarii de mediu.