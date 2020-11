Cum au ajuns 25 de refugiati din Afganistan sa doarma pe strazile Timisoarei. "Sa ne fie rusine, crestini ce suntem!"

Oamenii nu au fost primiti intr-un refugiu, iar autoritatile n-au avut un loc pregatit pentru astfel de situatii, asa ca oamenii nu au avut de ales, decat sa-si petreaca noaptea afara.Un reprezentant al unui ONG din Timisoara a postat povestea refugiatilor pe Facebook si a facut un apel catre oameni pentru a strange donatii cat mai repede, tinand cont ca nu se stie cat timp vor mai petrece pe strazi, printre ei fiind si minori. Voluntarii le-au dus oamenilor haine groase, mancare si ceai fierbinte.Comentariile la postare au fost transante si foarte critice fata de autoritati "Vaaai, i-am vazut ieri, dar nu-mi inchipuiam ca vor sta acolo toata noaptea... Au fost -3 grade azi noapte"."Doamne, ce oroare! Sa ne fie rusine, crestini ce suntem, in Postul Craciunului, si romani ce suntem, cu gura umflata de lauda ospitalitatii. O mare RUSINE!"."In vremea asta, autoritatile responsabile dorm la caldurica! Merita sa ii loveasca un blestem!".Oamenii si-au petrecut noaptea chiar la poarta Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil din Timisoara."Nu dormim de patru zile", spune afganul Rubani Khan, sustinand ca paza institutiei ii goneste de acolo, potrivit romania.europalibera.org Prefectul de Timis, Liliana Onet, a declarat pentru Radio Europa Libera ca exista protocoale si discutii despre situatia migrantilor in pandemie inca din perioada starii de urgenta, dar sustine ca prefectura are doar rol de mediere: "Nu-i treaba prefecturii sa identifice spatii de carantinare, e treaba primariei. Noi suntem mediatorii, noi punem oamenii la masa sa rezolve"."Nu ne da voie legea. Noi nu avem atributii in carantinarea sau izolarea persoanelor. In plus, legea (136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic) nu are norme de aplicare. Ce facem este sa anuntam Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta si DSP sa dispuna carantinarea celor zece care au cerut azil, pentru a putea fi preluati apoi de noi", a declarat Gabriel Vasilescu, directorul Centrului Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil.Refugiatii au trecut ilegal frontiera . Unii spun ca doresc sa ceara azil, fiind inregistrati in sistem, iar altii ca nu doresc sa ramane in Romania, caz in care ar urma sa fie preluati de Politia de Frontiera pentru a li se intocmi dosar penal.Citeste si: CTP, despre tentativele episcopului Tomisului a organiza pelerinajul de Sf. Andrei: "Aidoma boss-ului sau, Daniel, Teodosie maraie in numele Domnului"