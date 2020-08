307 organizatii neguvernamentale cer premierului explicatii, dupa ce Guvernul a contestat la CCR legea care inaspreste pedepsele pentru infractiunile de pedofilie si viol

Reprezentantii asociatiilor cer premierului sa explice actiunile Ministerului Justitiei si ale Guvernului."In Romania, care se confrunta cu o incidenta crescuta a infractiunilor de viol si pedofilie, avand in vedere gravitatea exceptionala a acestor fapte, dificultatea cu care se instrumenteaza aceste dosare si durata mare de la momentul infractiunii, pana la o eventuala condamnare, nu intelegem ce resort a facut Guvernul Romaniei sa apere acesti infractori, chiar impotriva votului dat de senatorii si deputatii propriului partid", se arata in scrisoarea adresata premierului.Semnatarii scrisorii explica faptul ca numai in 2019, conform Politiei Romane, au fost violati 197 copii si 918 femei si au fost inregistrate 328 agresiuni sexuale, dintre care 103 cu minori.Totodata, conform statisticilor oferite de Consiliului Superior al Magistraturii, 2.037 dosare privind actul sexual cu un minor au ajuns in instantele romanesti in ultimii cinci ani, alaturi de alte 355 de dosare de viol cu victima sub 16 ani."Nu in putine cazuri vedem cum instantele de judecata considera ca victime cu varste fragede isi pot da consimtamantul, in timp ce infractorii sexuali primesc pedepse cu suspendare. Toate acestea in conditiile in care nu avem un sistem de reintegrare a condamnatilor si pe prevenire a recidivei".Acestia semnaleaza si asupra unei alte modificari din lege. Potrivit acesteia infractiunile de violenta domestica ar fi fost descurajate prin faptul ca impacarea victimei cu agresorul nu mai atragea inlaturarea raspunderii penale."Cum este posibil ca Guvernul Romaniei sa conteste aceste acte normative care sa descurajeze astfel de infractiuni si sa se adreseze Curtii Constitutionale a Romaniei din perspectiva infractorului? Va solicitam dumneavoastra, domnule prim ministru, explicatia acelor actiuni ale Ministerului Justitiei si ale Guvernului pe care il conduceti: contestarea la CCR a unei modificari care sa descurajeze infractiunile de pedofilie si viol si avizul negativ pentru o alta modificare ce ar face posibila pedepsirea oricarui agresor din familie".