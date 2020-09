4 motive pentru care ar trebui sa iti vaccinezi copilul

Investesti intr-o casa, o masina, investesti in tot felul de bunuri care sa asigure un confort intregii familii. E firesc! Iti doresti un mediu cat mai bun pentru copilul tau. Dar dincolo de toate acestea, un parinte trebuie sa fie responsabil si constient de beneficiile pe care le aduce, in primul rand, un stil de viata sanatos cu tot ceea ce recomanda medicina pentru o evolutie lipsita de complicatii.Conteaza pe vaccinare ca pe o procedura terapeutica preventiva, cu numeroase beneficii pentru intreaga familie. Despre toate acestea si mai mult, citesti in cele ce urmeaza.Gratie progreselor stiintei medicale, copilul tau este protejat de multe boli. Daca nu pana demult, unele afectiuni afectau viata sau chiar ucideau mii de copii, in zilele noastre ele au fost eliminate complet, in timp ce altele sunt aproape de disparitie datorita administrarii vaccinurilor cu efecte sigure si eficiente.De pilda, epidemiile de poliomelita (boala infectioasa care provoaca paralizie si duce chiar la deces ) sunt o amintire si au fost eradicate in decursul anilor in mai multe tari din Europa sau SUA, pentru ca din ce in ce mai multi oameni au constientizat beneficiile pe care le aduce vaccinarea realizata conform schemelor medicale recomandate.Vaccinurile au fost puse pe piata doar dupa o examinare indelungata si atenta de catre o serie de specialisti (oameni de stiinta, medici si cadre medicale). Sunt o metoda simpla de preventie a unor boli, chiar daca implica un anumit disconfort, provocand la un anumit nivel un pic de durere, roseata sau inflamatie la locul injectarii. Totusi, nu toate vaccinurile sunt injectabile; unele care protejeaza impotriva gastroenteritei produse de infectia cu rotavirus, se administreaza doar pe cale orala. Intra aici pentru a vedea produsul.In orice caz, numarul si intensitatea simptomelor ce pot aparea dupa administrarea unor vaccinuri injectabile sunt insignifiante in comparatie cu durerea, disconfortul si traumele bolilor prevenite. Reactiile adverse grave dupa vaccinare, cum ar fi reactia alergica severa, sunt foarte rare1. Beneficiile de prevenire a bolilor obtinute prin vaccinuri sunt mult mai mari decat efectele secundare posibile.Vaccinarea ta sau a celor din familie ii ajuta pe acestia sa nu treaca prin repercusiunile diverselor afectiuni infectioase, si mai mult de atat, ii protejeaza si pe ceilalti de imbolnavire2. In timp ce unii bebelusi sunt prea mici pentru vaccinare, sunt predispusi alergiilor severe sau au sistemul imunitar slabit din cauza unor afectiuni precum leucemia, vaccinandu-te ii protejezi de riscul de a-i imbolnavi, lucru ce le poate fi fatal.Vaccinandu-te pe tine sau pe copilul tau reduci costurile si timpul traversat in perioada de vindecare si refacere. Imunizarea duce la mai putine zile pierdute in cadrul scolii pentru cel mic, dar si pentru tine la locul de munca. In plus, odata cu reducerea acestui disconfort, reduci si riscul de a crea presiuni financiare. Poti lua in calcul aici numeroasele si grelele zile de recuperare medicale, dar si tratamentele medicamentoase, unele greu de tolerat si administrat, avand in vedere eventualele reactii adverse.Pastreaza-ti libertatea contand pe vaccinare si informeaza-te inainte de toate acestea, contand pe detaliile oferite de medicii specialisti.