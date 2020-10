400.000 de cutii de Euthyrox urmeaza sa ajunga in tara

Preturile vor fi 21,39 lei/cutia cu 100 comprimate Euthyrox 75 mcg si 27,32 lei/cutia cu 100 comprimate Euthyrox 125 mcg.FOTO Captura video lege5.roCriza Euthyrox, medicament vital pentru 500.000 de pacienti romani care sufera de afectiuni tiroidiene, a inceput sa se faca simtita la inceputul anului, in luna ianuarie.Din 2015, preturile medicamentelor de pe piata din Romania sunt la cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana, ceea ce face oferta neatractiva pentru producatorii care prefera sa livreze medicamentul pe pietele externe care il cumpara cu un pret uneori si de patru ori mai mare, spunea pentru Ziare.com Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor.Euthyrox este un medicament esential in tratarea pacientilor cu afectiuni tiroidiene, in patologia gusii benigne sau maligne a adultului, in completarea deficitelor de substitutie cu hormoni tiroidieni, in hipotiroidie sau in cazul extirparilor totale sau partiale ale tiroidei (tiroidectomie), la pacientii cu cancer tiroidian. Levotiroxina sodica, substanta activa din Euthyrox, este un hormon tiroidian de sinteza utilizat in tratamentul afectiunilor glandei tiroide. Are un efect similar cu cel al hormonilor naturali.