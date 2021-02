Au fost descoperite 49 de grenade din Primul Razboi Mondial, in Harghita, pe malul unui rau. "Erau un pericol real, fiind intacte"

"In aceasta seara, echipa pirotehnica din cadrul ISU Harghita a executat prima misiune din acest an, in localitatea Vlahita, unde au fost descoperite, pe malul unui rau, 49 de grenade ofensive. Munitia a fost ridicata si transportata, in conditii de siguranta, la depozitul special amenajat, in vederea distrugerii ulterioare", a transmis ISU Harghita , miercuri seara.Elementele de munitie ramase neexplodate au fost descoperite accidental de catre o persoana."Grenadele prezentau un real pericol, avand in vedere faptul ca erau intacte, provenind, cel mai probabil, din Primul Razboi Mondial.