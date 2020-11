60% din spitalele de stat din Romania nu fac avorturi la cerere. Incalcarea convingerilor morale ale medicilor, un motiv des invocat

Ministerul Sanatatii a colectat informatii de la 134 de spitale de stat si 16 spitale, clinici si cabinete private, prin directiile judetene de sanatate publica, precizeaza ONG-ul."Ministerul Sanatatii - Romania ne-a transmis datele privind spitalele care nu realizeaza intreruperi de sarcina la cerere. Observam o diferenta mare intre perioadele ianuarie-iulie 2019 si 2020 in ceea ce priveste accesul la intreruperile de sarcina (la cerere sau terapeutice).Dintre cele 134 de spitale care au transmis date: 55 fac avorturi la cerere (si unul face avort medicamentos) in prezent (42.3%), 78 NU fac avorturi la cerere in prezent (57.7%)Se inregistreaza: scaderea numarului intreruperilor de sarcina la cerere cu 42.5%, scaderea numarului de avorturi terapeutice cu 17.4%.Scaderea numarului de avorturi inregistrate in acest an, avand in vedere ca nu exista acces la educatie sexuala si contracetie, NU reprezinta un aspect pozitiv, ci ne indica o ingradire a accesului femeilor la aceste servicii medicale.", au scris repezentantii ONG-ului intr-o postare pe Facebook Totodata, Centrul Filia enumera si motivele invocate cel mai des de spitalele in care nu se efectueaza intreruperi de sarcina la cerere."Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea ca maternitati suport COVID structurile destinate mai multor tipuri de interventii, inclusiv avortul la cerere, sunt utilizate in prezent pentru efectuarea altor manopere medicale din spital;Nu efectueaza in aceasta perioada de pandemie avorturi la cerere deoarece nu exista circuite separate de acces fata de spitalRefuz bazat pe incalcarea convingerilor morale ale medicilor, in baza Codului de Deontologie Medicala al Colegiului Medicilor din RomaniaLegea privind reforma in domeniul sanatatii nu prevede obligativitatea medicilor de a oferi servicii medicale la cerere. De asemenea asigurarea de malpraxis atat a medicului, cat si a spitalului nu acopera eventuale daune civile pentru niciun serviciu medical la cerere. In caz de malpraxis la efectuarea acestei manevre, raspunde in exclusivitate medicul."Reprezentantii a 98 de spitale au declarat ca nu au realizat nicio intrerupere de sarcina la cerere in timpul starii de urgenta (73,1%), iar 58 de spitale au declarat ca nu au realizat nicio intrerupere de sarcina terapeutica in timpul starii de urgenta (43,4%), mai arata cercetarea.Totodata, in timpul starii de alerta, pana la 31.08.2020, la 98 de spitale nu s-a realizat niciun avort la cerere, iar in 51 de spitale nu s-a realizat niciun avort terapeutic.